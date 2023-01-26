النصر ضد الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلاسيكو السوبر السعودي
تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة كأس السوبر السعودي بإقامة مباراتي الهلال ضد الفيحاء بجانب النصر أمام الاتحاد في الدور الأول للبطولة التي تقام بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز تفاصيل مواجهة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الملك فهد) الدولي في العاصمة السعودية الرياض في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة (SSC 1) بصوت المعلق عبد الله الغامدي.
ماذا يقول التاريخ؟
انتهت آخر مواجهة بين النصر والاتحاد يوم 2 أكتوبر الماضي ببطولة الدوري بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.
ولم يفز النصر على الاتحاد في آخر 9 مواجهات بينهما منذ أن فاز النصر بنتيجة 2-1 يوم 21 ديسمبر 2018 ببطولة الدوري.
ولم يسبق أن تقابل الفريقان ببطولة كأس السوبر السعودي، بينما فاز النصر بلقب السوبر مرتين عامي 2019 و2020 ولم يفز الاتحاد باللقب.
الاتحاد.. وخطة سانتو
يخوض الاتحاد مواجهة الليلة باحثاً عن نهائي كأس السوبر السعودي من خلال الفوز على النصر.
ويقود الاتحاد المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي يحلم بالتتويج بأول بطولة مع العميد من خلال التتويج بلقب السوبر.
ويعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو جروهي وأمامه الرباعي أحمد حجازي وأحمد شراحيلي وزكريا هوساوي ومهند الشنقيطي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وصانع الألعاب إيجور كورنادو مع ثنائي الأطراف رومارينهو وهارون كمارا والمهاجم عبد الرزاق حمد الله.
النصر.. وهدف رونالدو
يتطلع النصر لتحقيق الفوز أيضاً بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا الذي يحلم بحصد البطولة الأولى أيضاً.
ويخطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء في مباراته الثانية بعد مشاركته في لقاء الاتفاق، ويسعى رونالدو لتسجيل هدفه الأول مع النصر.
ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى أوجستين روسي ـ في حال تسجيله ـ وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الإله العمري وعبد الله مادو وسلطان الغنام وجيسلان كونان.
ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره لويس جوستافو وصانع الألعاب جونزالو مارتينيز وعلى الأطراف عبد الرحمن غريب وأندرسون تاليسكا مع المهاجم كريستيانو رونالدو.
وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق ، لـ"إرم نيوز" أن المواجهات التي تجمع بين فريقين كبيرين تحكمها في الأساس حالة اللاعبين في يوم المباراة بجانب التفاصيل داخل الملعب.
وأشار إلى أن الاتحاد فريق منظم مع مدرب يملك قدرات فنية مميزة وهو نونو سانتو مؤكداً أن قوة خط الدفاع تتمثل في خبرة أحمد حجازي بجانب دور خطة سانتو في تقارب الخطوط.
وأوضح أن النصر مع كريستيانو رونالدو سيلعب بضغط هجومي وسيعتمد على تحركات نجمه البرتغالي لهز الشباك، مشيراً إلى أن الاتحاد عليه إيقاف خطورة رونالدو بجانب اللاعبين الذين يملكون حرية التحرك في المساحات خلف رونالدو، وخاصة تاليسكا.