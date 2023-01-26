النصر ضد الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلاسيكو السوبر السعودي

النصر.. وهدف رونالدو

يتطلع النصر لتحقيق الفوز أيضاً بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا الذي يحلم بحصد البطولة الأولى أيضاً.

ويخطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء في مباراته الثانية بعد مشاركته في لقاء الاتفاق، ويسعى رونالدو لتسجيل هدفه الأول مع النصر.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى أوجستين روسي ـ في حال تسجيله ـ وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الإله العمري وعبد الله مادو وسلطان الغنام وجيسلان كونان.

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره لويس جوستافو وصانع الألعاب جونزالو مارتينيز وعلى الأطراف عبد الرحمن غريب وأندرسون تاليسكا مع المهاجم كريستيانو رونالدو.

وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق ، لـ"إرم نيوز" أن المواجهات التي تجمع بين فريقين كبيرين تحكمها في الأساس حالة اللاعبين في يوم المباراة بجانب التفاصيل داخل الملعب.

وأشار إلى أن الاتحاد فريق منظم مع مدرب يملك قدرات فنية مميزة وهو نونو سانتو مؤكداً أن قوة خط الدفاع تتمثل في خبرة أحمد حجازي بجانب دور خطة سانتو في تقارب الخطوط.

وأوضح أن النصر مع كريستيانو رونالدو سيلعب بضغط هجومي وسيعتمد على تحركات نجمه البرتغالي لهز الشباك، مشيراً إلى أن الاتحاد عليه إيقاف خطورة رونالدو بجانب اللاعبين الذين يملكون حرية التحرك في المساحات خلف رونالدو، وخاصة تاليسكا.