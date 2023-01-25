بوجود كريستيانو رونالدو.. انطلاق كأس السوبر السعودي في ثوب جديد

وتشهد البطولة مباراتين في الدور قبل النهائي غدا في الرياض على أن يلتقي الفائز في المباراتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي.

واحتشدت جماهير النصر في مدرجات ملعب مرسول يوم الأحد الماضي لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار)، الشهر الحالي.

ولم يشارك قائد البرتغال مع النصر منذ استئناف الدوري بداية العام الحالي بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد.

ونجح النصر في قيد رونالدو بعد رحيل الكاميروني فينسن أبوبكر إلى بشيكتاش التركي، ليصبح اللاعب الأجنبي الثامن في صفوف الفريق ويشارك في الفوز على الاتفاق يوم الأحد الماضي.

وأعلن النصر، أمس الثلاثاء، تجديد عقد لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم، والتعاقد مع الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي حتى نهاية الموسم.

وشارك أوجوستين في التدريبات لأول مرة، وقد تشهد مباراة الاتحاد مشاركته الأولى مع النصر الملقب "بالعالمي".