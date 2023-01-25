بوجود كريستيانو رونالدو.. انطلاق كأس السوبر السعودي في ثوب جديد
تنطلق غدا الخميس كأس السوبر السعودية لكرة القدم في ثوب جديد بمشاركة أربعة أندية لأول مرة، حيث سيسعى النصر للفوز بلقبه الأول بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو عندما يلتقي الاتحاد، بينما يواجه الهلال حامل اللقب الفيحاء في المباراة الأخرى في قبل النهائي.
وتشهد البطولة مباراتين في الدور قبل النهائي غدا في الرياض على أن يلتقي الفائز في المباراتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي.
واحتشدت جماهير النصر في مدرجات ملعب مرسول يوم الأحد الماضي لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار)، الشهر الحالي.
ولم يشارك قائد البرتغال مع النصر منذ استئناف الدوري بداية العام الحالي بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد.
ونجح النصر في قيد رونالدو بعد رحيل الكاميروني فينسن أبوبكر إلى بشيكتاش التركي، ليصبح اللاعب الأجنبي الثامن في صفوف الفريق ويشارك في الفوز على الاتفاق يوم الأحد الماضي.
وأعلن النصر، أمس الثلاثاء، تجديد عقد لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم، والتعاقد مع الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي حتى نهاية الموسم.
وشارك أوجوستين في التدريبات لأول مرة، وقد تشهد مباراة الاتحاد مشاركته الأولى مع النصر الملقب "بالعالمي".
وقال الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر في مؤتمر صحفي قبل مواجهة قبل النهائي: "الاتحاد منافس قوي لنا في الدوري الذي نتصدره حاليا، وهو ما يعني صعوبة مواجهة الغد".
وقال نونو إسبريتو سانتو مدرب الاتحاد: "نخوض مباراة مهمة من أجل المنافسة على أول ألقاب الموسم، بالتأكيد الجميع جاهز لهذه المباراة".
وأضاف سانتو: "نركز على طبيعة المنافس ومعرفة نقاط التوازن في فريقنا ونعطي لكل مباراة أهميتها. لكل مباراة ظروفها الخاصة وقمنا بدراسة وتحليل المنافس بدقة وسنسعى للوصول للنهائي".
وعما تردد عن رحيله عن الفريق قال المدرب البرتغالي: "الأخبار المتعلقة برحيلي ليست صحيحة ولا يمكن السيطرة عليها وتركيزي منصب على العمل مع نادي الاتحاد. قرار تبديل المراكز بين اللاعبين يساهم في تطوير مستوياتهم ورفع الجودة الفنية لهم".
حامل اللقب أمام الفيحاء
يدخل الهلال حامل اللقب مواجهة الفيحاء بعد عودته للانتصارات في آخر مباراتين بالدوري بفوزه 2-صفر على العدالة و2-1 على أبها.
ويثق الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في تحسن أداء فريقه وقدرته على تجاوز عقبة الفيحاء.
وقال دياز: "جاهزون للمباراة التي ندرك مدى أهميتها، مستوى اللاعبين في تصاعد ونسعى للوصول لأداء هجومي قوي. استطاع الفريق في آخر مباراتين الفوز، وهذا منحنا ثقة أكبر لخوض مواجهة الفيحاء بكل قوة والتأهل للنهائي".
وأضاف: "استعاد الفريق عافيته بعودة بعض اللاعبين من الإصابة، وسنرى قريبا سلمان الفرج وأوديون إيغالو بعد انتهاء برامجهما العلاجية".
وعن تقييمه للفيجاء قال المدرب الأرجنتيني: "نواجه فريقا مميزا في التكتل الدفاعي وسنجعله تحت ضغط هجومي مستمر لتحقيق ما نريد".
وكشف دياز أنه تحدث مع ميشيل ديلجادو بعد إجرائه الفحوص الطبية وهو في حالة جيدة وسيكون ضمن قائمة الفريق في المباراة.
واختتم المدرب الأرجنتيني: "هدفنا بلوغ النهائي والفوز باللقب".
وقال فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء: "استعداداتنا لم تتغير عن السابق، أمامنا مباراتان من أجل اللقب لكن التركيز على مباراة الغد".
وخسر الفيحاء مباراته الأخيرة بالدوري 3-صفر أمام الاتحاد، ويأمل في العودة للانتصارات أمام الهلال غدا.