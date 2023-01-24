تقرير: كريستيانو رونالدو سيعتزل في صفوف النصر السعودي

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو مقتنع بأنه سينهي مسيرته في صفوف النصر السعودي، حيث سيبلغ 40 عامًا عندما ينتهي عقده الحالي في عام 2025.

وانضم قائد المنتخب البرتغالي، الذي سيكمل عامه الـ38 الشهر المقبل، للنادي السعودي بعقد ضخم تبلغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني سنويا بعد خروجه من مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل فوري.

ووفقًا لشبكة ESPN، يعتقد مسؤولو النادي السعودي أن النصر سيكون آخر محطة لرونالدو في مسيرته المهنية، على الرغم من أن المصادر أبلغت الشبكة أن النادي لم يستبعد تمديد عقده إذا كان يريد الاستمرار في اللعب بعد عام 2025.