تقرير: كريستيانو رونالدو سيعتزل في صفوف النصر السعودي
أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو مقتنع بأنه سينهي مسيرته في صفوف النصر السعودي، حيث سيبلغ 40 عامًا عندما ينتهي عقده الحالي في عام 2025.
وانضم قائد المنتخب البرتغالي، الذي سيكمل عامه الـ38 الشهر المقبل، للنادي السعودي بعقد ضخم تبلغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني سنويا بعد خروجه من مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل فوري.
ووفقًا لشبكة ESPN، يعتقد مسؤولو النادي السعودي أن النصر سيكون آخر محطة لرونالدو في مسيرته المهنية، على الرغم من أن المصادر أبلغت الشبكة أن النادي لم يستبعد تمديد عقده إذا كان يريد الاستمرار في اللعب بعد عام 2025.
وظهر رونالدو لأول مرة مع الفريق في الفوز 1-صفر على الاتفاق يوم الأحد الماضي، لكن وفقًا للمدير الفني الفرنسي رودي غارسيا يحتاج الفريق إلى تعديل عقليته مع وجود المهاجم الأسطوري في الملعب.
وقال غارسيا للصحفيين بعد المباراة "أبلغت اللاعبين أنهم بحاجة لاتخاذ الخيارات الصحيحة على أرض الملعب، من الواضح أن كريستيانو رونالدو يطلب الكرة وعلينا أن نمنحه الكرة لأنه اللاعب الذي يمكنه إحداث الفارق".
وأضاف المدير الفني الفرنسي "نحن بحاجة إلى العمل كثيرًا على مراكز كل لاعب، في بعض الأحيان كانت لدينا تمريرات عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن لم يكن لدينا عدد كافٍ من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، نحن بحاجة إلى العمل على ذلك".
قاد رونالدو الفريق في أول ظهور له بعد أن قضى فترة إيقاف لمدة مباراتين منذ أن كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد وساهم في الهدف الذي سجله زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا في مرمى الاتفاق.
وأضافت الشبكة أن فترة بقاء النجم البرتغالي في السعودية قد تتأثر أيضا بحياته خارج الملعب.
واحتشدت جماهير النصر في مدرجات ملعب "مرسول بارك" لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار) الشهر الحالي.
وقيد "العالمي" رونالدو في صفوفه بعد رحيل الكاميروني فينسنت أبوبكر إلى بشيكتاش التركي يوم السبت الماضي ليصبح اللاعب الأجنبي الثامن في صفوف الفريق.