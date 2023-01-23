مسلي آل معمر: كريستيانو رونالدو قدم مستوى جيدًا أمام الاتفاق.. وسنتعاقد مع لاعبين جدد
تحدث مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن تقييمه للمباراة الرسمية الأولى للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع "العالمي"، في مواجهة الاتفاق، مساء الأحد، بالدوري السعودي.
وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "رونالدو قدم مستوى جيدا وفي المباريات المقبلة سيقدم الأفضل بعد انسجامه مع المجموعة والأجواء، وفي النهاية تحقق الأهم وهو الـ3 نقاط".
وعن التعاقدات الجديدة للفريق في ظل إصابة الحارس دافيد أوسبينا، أشار آل معمر: "حتى الآن لا يوجد شيء رسمي، ولكن لدينا نية للتوقيع مع حارس مرمى جديد بعد إصابة أوسبينا.. وانتظروا مستجدات تعاقداتنا عبر الحساب الرسمي للنصر".
وحقق النصر فوزا ثمينا على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي شهدت المشاركة الرسمية الأولى لرونالدو.
وتعاقد النصر مع رونالدو صاحب الـ37 عاماً، نهاية ديسمبر، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.
بعد الفوز رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.
وعن الحضور الجماهيري الكبير في المباراة، أشار آل معمر: "الحضور الجماهيري الكبير ليس للنصر فقط ولكن لكرة القدم السعودية وبالتأكيد هذا أمر يثلج الصدر ويبشر بالخير لكرة القدم السعودية وسعداء بهذا الزخم وهذا ليس غريبا على المملكة العربية السعودية".
من جانبه، أعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي في دوري روشن، ووجه شكره للجماهير على الدعم.
وكتب رونالدو عبر صفحته الموثقة على موقع إنستغرام: "المباراة الأولى، الفوز الأول.. أحسنتم يا شباب.. شكرا لجميع الجماهير على الدعم الرائع".