مسلي آل معمر: كريستيانو رونالدو قدم مستوى جيدًا أمام الاتفاق.. وسنتعاقد مع لاعبين جدد

تحدث مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن تقييمه للمباراة الرسمية الأولى للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع "العالمي"، في مواجهة الاتفاق، مساء الأحد، بالدوري السعودي.

وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "رونالدو قدم مستوى جيدا وفي المباريات المقبلة سيقدم الأفضل بعد انسجامه مع المجموعة والأجواء، وفي النهاية تحقق الأهم وهو الـ3 نقاط".

وعن التعاقدات الجديدة للفريق في ظل إصابة الحارس دافيد أوسبينا، أشار آل معمر: "حتى الآن لا يوجد شيء رسمي، ولكن لدينا نية للتوقيع مع حارس مرمى جديد بعد إصابة أوسبينا.. وانتظروا مستجدات تعاقداتنا عبر الحساب الرسمي للنصر".