بكاء كارفخال وبيلينغهام بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
دخل ثنائي ريال مدريد داني كارفخال وغود بيلينغهام في بكاء شديد عقب تتويج الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتغلب ريال مدريد على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
وظهر بيلينغهام لاعب ريال مدريد وهو يبكي بمجرد إطلاق صافرة نهاية اللقاء كما أظهرت الكاميرات بكاء شديد للاعب داني كارفخال.
وحقق بيلينغهام لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بعدما انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند مطلع الموسم الحالي.
ونجح اللاعب الإنجليزي في ترك بصمة مميزة مع ريال مدريد خلال موسمه الأول بعدما حقق أيضًا لقب الدوري الإسباني.
وتصدر كارفخال المشهد بعدما سجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في المباراة وذلك في الدقيقة 73 من ضربة رأس مميزة سكنت شباك دورتموند.
واحتفل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد مع زميله إيدير ميليتاو كما توجه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للاحتفال مع لاعبيه عقب التتويج.