بكاء كارفخال وبيلينغهام بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

وظهر بيلينغهام لاعب ريال مدريد وهو يبكي بمجرد إطلاق صافرة نهاية اللقاء كما أظهرت الكاميرات بكاء شديد للاعب داني كارفخال.

وحقق بيلينغهام لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بعدما انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بروسيا دورتموند مطلع الموسم الحالي.

ونجح اللاعب الإنجليزي في ترك بصمة مميزة مع ريال مدريد خلال موسمه الأول بعدما حقق أيضًا لقب الدوري الإسباني.