بعد مقتل 6 أشخاص.. منتخب غينيا يدعو جماهيره لتخفيف الاحتفالات

طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم والمنتخب الوطني من الجماهير تخفيف احتفالاتهم بعد مقتل ستة أشخاص عقب الفوز 1/0 على غامبيا، في كأس الأمم الأفريقية، يوم الجمعة الماضي.

وخرجت جماهير غينيا تحتفل في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، بعد الفوز الذي وضع فريق المدرب كابا دياوارا على حافة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة المقامة في ساحل العاج.

وتقدمت غينيا للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى دور الـ16، متقدمة بثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وظل منتخب غامبيا في ذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.