ناد سعودي ينافس الأهلي المصري على نجم آرسنال
كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي يدرس بجدية عدم تجديد تعاقده مع الدولي المصري محمد النني، لاعب الفريق، وتوجيه الشكر له مع نهاية الموسم الجاري.
ويرتدي النني قميص "الغانرز" منذ 2016 فيما غادر النادي اللندني على سبيل الإعارة مرة واحدة إلى بشكتاش التركي خلال موسم 2019-2020.
وفقًا لموقع WhoScored، فقد لعب النني 96 دقيقة فقط في ست مباريات طوال الموسم، منها 62 دقيقة جاءت في المباراة ضد آيندهوفن.
وذكرت تقارير سابقة، أن الأهلي المصري قد يسعى لاستقطاب محمد النني للانضمام إلى صفوفه ليدعم الفريق الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في أمريكا.
ولكن موقع "caughtoffside"، أشار إلى أن هناك 3 أندية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات النني هذا الصيف.
وأوضح التقرير: "النادي الأول هو الاتفاق السعودي الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، وكذلك تراقبه بعض الأندية الأخرى في المنطقة العربية".
وأضاف: "يرتبط النني أيضًا بإمكانية انتقاله إلى بشكتاش وغلطة سراي التركيين بعد اهتمامهما بخدماته في سوق الانتقالات الشتوية الماضي".