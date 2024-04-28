ناد سعودي ينافس الأهلي المصري على نجم آرسنال

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي يدرس بجدية عدم تجديد تعاقده مع الدولي المصري محمد النني، لاعب الفريق، وتوجيه الشكر له مع نهاية الموسم الجاري.

ويرتدي النني قميص "الغانرز" منذ 2016 فيما غادر النادي اللندني على سبيل الإعارة مرة واحدة إلى بشكتاش التركي خلال موسم 2019-2020.

وفقًا لموقع WhoScored، فقد لعب النني 96 دقيقة فقط في ست مباريات طوال الموسم، منها 62 دقيقة جاءت في المباراة ضد آيندهوفن.