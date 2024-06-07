فرصة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في "يورو 2024"
ما هي إلا أيام حتى يبدأ كرنفال كأس الأمم الأوروبية ونشاهد النجوم من كل أنحاء أوروبا يتنافسون على اللقب الأغلى في قارتهم على مستوى المنتخبات.
ومع بداية البطولة تجهز الأندية نفسها حتى تتابع الأسماء الشابة وتضم من ترى فيه القدرة على مساعدتها في الموسم الجديد.
وأندية الدوري السعودي ليست استثناء، فهي بالتأكيد ستتابع كأس الأمم الأوروبية عن قرب من أجل البحث عن نجوم جدد يمكنهم المساعدة في المنافسة بالموسم المقبل.
فيما يلي نستعرض بعض الأسماء التي قد تكون مهمة لأندية الدوري السعودي في كأس الأمم الأوروبية:
جواو نيفيز - البرتغال
لاعب الوسط المدافع الذي يصعد بسرعة الصاروخ مع بنفيكا عمره 19 سنة فقط ويستطيع اللعب في مركز الوسط المدافع وعدة مراكز أخرى.
نجم بنفيكا الشاب لا يجب أن تزيد قيمة انتقاله عن 50 مليون يورو، ذلك حال نجح أي فريق في ضمه إلى صفوفه قبل تألقه في كأس الأمم الأوروبية.
النصر قد يبدو خيارًا جذابًا بالنسبة له في وجود مواطنه وأسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، وفي ظل حاجة الفريق إلى وسط مدافع جديد.
كينان يلديز - تركيا
المهاجم التركي الشاب يملك خصائص بدنية تستطيع أن تمنحه القدرة على التألق في الدوري السعودي مع النجوم العالميين.
يلديز يلعب في الوقت الحالي لصالح يوفنتوس، ولا يحصل على ما يكفيه من دقائق، وانتقاله للسعودية قد يبدو امرًا سهلًا حال وضع الهلال مثلًا مبلغًا معقولًا كقيمة لصفقة الانتقال، فقد يستفيد الزعيم من وجوده بجوار ميتروفيتش لموسم أو موسمين قبل أن يتولّى التركي الشباب زمام الهجوم الهلالي.
أنطونيو سيلفا - البرتغال
لاعب آخر محتمل للانضمام للنصر السعودي هو أنطونيو سيلفا، قلب دفاع فريق بنفيكا أيضًا والذي سيكون خيارًا ممتازًا للعالمي.
أنطونيو هو لاعب قلب دفاع شاب عمره 19 سنة ومع إعادة بناء دفاع الفريق سعيًا لحصد البطولات في الموسم المقبل سيكون سيلفا من الأسماء المرشحة بكل تأكيد.
براجان جرودا - ألمانيا
جناح فريق ماينز الألماني الذي تم استدعاؤه من أجل تمثيل الماكينات في يورو 2024 قدم موسم طيب للغاية برفقة فريقه محليًا.
جرودا يمكنه أن يفيد الاتحاد مع رحيل رومارينيو، وبالنظر لعمره فقد يكون صفقة طويلة الأجل تمنح الكثير للفريق على مدار سنوات مقبلة.
زينو ديباست - بلجيكا
قلب دفاع المنتخب البلجيكي وفريق أندرلخت يجب أن يكون من الأسماء التي تحظى ببعض الاهتمام في الفترة المقبلة.
اللاعب صاحب الـ 20 سنة من الممكن أن يتناسب مع احتياجات فرق عديدة وعلى رأسها النصر والاتحاد.
آدم وارتون - إنجلترا
أحد نجوم كريستال بالاس في الموسم المنصرم هو الشاب آدم وارتون نجم وسط الملعب في المنتخب الإنجليزي.
جاريث ساوثجيت وثق في ذلك الشاب على حساب أسماء لامعة أخرى، فلما لا تثق فيه إدارات الأندية في دوري روشن وتحاول ضمه وهو يملك تعددية كبيرة في خط الوسط، حيث يلعب في مركزي الوسط المهاجم والمدافع أيضًا.
بنيامين سيسكو - سلوفينيا
لاعب منتخب سلوفينيا كان من نجوم فريق لايبزيغ الألماني خلال الموسم المنصرم بجوار تشافي سيميونز.
نجم هجوم لايبزيغ سجل 14 هدفًا، وصنع هدفين في 31 مباراة له في الدوري الألماني هذا الموسم مما أجبر المدير الفني لمنتخب سلوفينيا على ضمه للفريق في يورو 2024.
انتقال سيسكو لن يكون سهلًا كونه انضم لتوه، مطلع الموسم الماضي، إلى لايبزيغ، لكن سياسة انتقالات النادي الألماني تسمح برحيل أي لاعب طالما أن قيمة الصفقة تتناسب مع طلباتهم.
سيسكو قد يكون مفيدًا بالنسبة للعديد من الأندية السعودية، وعلى رأسها الأهلي والاتحاد.
إليا زبارني - أوكرانيا
على الرغم من عمره الصغير نسبيًا إلا أن لاعب دينامو كييف السابق وبورنموث الحالي سيلعب ثاني بطولة أمم أوروبا في مسيرته.
قلب دفاع المنتخب الأوكراني صفقة رائعة لأي فريق في حاجة إلى ذلك المركز وعلى رأسها الاتحاد والنصر، وربما أيضًا الأهلي.