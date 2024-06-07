فرصة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في "يورو 2024"

ما هي إلا أيام حتى يبدأ كرنفال كأس الأمم الأوروبية ونشاهد النجوم من كل أنحاء أوروبا يتنافسون على اللقب الأغلى في قارتهم على مستوى المنتخبات.

ومع بداية البطولة تجهز الأندية نفسها حتى تتابع الأسماء الشابة وتضم من ترى فيه القدرة على مساعدتها في الموسم الجديد.

وأندية الدوري السعودي ليست استثناء، فهي بالتأكيد ستتابع كأس الأمم الأوروبية عن قرب من أجل البحث عن نجوم جدد يمكنهم المساعدة في المنافسة بالموسم المقبل.

فيما يلي نستعرض بعض الأسماء التي قد تكون مهمة لأندية الدوري السعودي في كأس الأمم الأوروبية: