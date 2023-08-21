رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي
أعلن كوريتيبا البرازيلي تعاقده مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، في صفقة انتقال حر، اليوم الأحد.
وكتب كوريتيبا باللغة العربية عبر موقع "تويتر: "عقد موقع مسبقا" ونشر فيديو لأهداف اللاعب.
ورحل سليماني، البالغ من العمر 35 عاما، عن أندرلخت بعد نهاية الموسم الماضي، وسبق للاعب سليماني خوض عدة تجارب أبرزها مع ليستر سيتي ونيوكاسل وأولمبيك ليون.
وسجل سليماني 42 هدفا خلال 94 مباراة مع الجزائر.
ويحتل كوريتيبا المركز قبل الأخير في الدوري، وأحرز 18 هدفا فقط في 19 مباراة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إسلام سليماني سجل 61 هدفا وصنع 16 في 123 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، وسجل 13 هدفا وصنع 7 في 47 مباراة مع ليستر سيتي.
في حين سجل 8 أهداف وصنع 5 في 37 مباراة مع ليون، أما مع موناكو فشارك في 19 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 7، علما أنه شارك في 4 مباريات مع نيوكاسل لم يسجل فيها.