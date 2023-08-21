رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي

أعلن كوريتيبا البرازيلي تعاقده مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، في صفقة انتقال حر، اليوم الأحد.

وكتب كوريتيبا باللغة العربية عبر موقع "تويتر: "عقد موقع مسبقا" ونشر فيديو لأهداف اللاعب.

ورحل سليماني، البالغ من العمر 35 عاما، عن أندرلخت بعد نهاية الموسم الماضي، وسبق للاعب سليماني خوض عدة تجارب أبرزها مع ليستر سيتي ونيوكاسل وأولمبيك ليون.