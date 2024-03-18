إعفاء ثلاثي الترجي من معسكر تونس للبطولة الرباعية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد ياسين مرياح، وحسام تقا، وأمان الله مميش، لاعبي الترجي، من تشكيلة المنتخب استعدادا لمباراتين وديتين يخوضهما المنتخب التونسي هذا الشهر، وذلك بناء على طلب من ناديهم؛ ما يمكنهم من الاستعداد لالتزاماته القارية.

كما أعلن الاتحاد أيضا استبعاد بسام الصرارفي من التشكيلة للإصابة.

وكان الاتحاد أعلن، يوم الخميس الماضي، تشكيلة المنتخب مؤلفة من 26 لاعبا، استعدادا لبطولة ودية تستضيفها مصر هذا الشهر بمشاركة أربعة منتخبات.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني وافقت الجامعة التونسية لكرة القدم على طلب فريق الترجي الرياضي التونسي بإعفاء الثلاثي ياسين مرياح، وحسام تقا، وأمان الله مميش، من المشاركة في الدورة الدولية بالقاهرة، وتمكينهم من الالتحاق بفريقهم قصد الاستعداد لمباراة الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية ضد فريق اسيك ميموزا الإيفواري، قصد تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".