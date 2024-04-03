يوفنتوس يهزم لاتسيو ويضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا
فاز يوفنتوس 2-صفر على نظيره لاتسيو في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عندما سجل المهاجمان فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش هدفين لصالح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في الشوط الثاني.
ومنح كييزا التقدم ليوفنتوس بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استفاد من تمريرة متقنة بالرأس من أندريا كامبياسو ليسدد من حافة منطقة الجزاء باتجاه القائم الأيمن.
وضاعف فلاهوفيتش النتيجة في الدقيقة 64 بعد أن سدد باتجاه الزاوية البعيدة السفلية للمرمى لتسكن الشباك.
وانتقم اليوفي من الهزيمة التي تعرض لها، السبت الماضي، ضد لاتسيو (1-0) في الدوري الإيطالي، ليدخل لقاء الإياب المقرر له 23 أبريل الجاري، وهو مرشح للعبور إلى المباراة النهائية.
ويستضيف فيورنتينا منافسه أتلانتا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، غدًا الأربعاء، وتقام مباريات الإياب يومي 23 و24 أبريل الجاري.