يوفنتوس يهزم لاتسيو ويضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا

فاز يوفنتوس 2-صفر على نظيره لاتسيو في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عندما سجل المهاجمان فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش هدفين لصالح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في الشوط الثاني.

ومنح كييزا التقدم ليوفنتوس بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استفاد من تمريرة متقنة بالرأس من أندريا كامبياسو ليسدد من حافة منطقة الجزاء باتجاه القائم الأيمن.