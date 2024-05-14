جلسة مصارحة "ساخنة" بين الشناوي والخطيب

عقد محمد الشناوي حارس النادي الأهلي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي مساء أمس الاثنين، لحسم موقفه بعد العقوبات التي تم توقيعها عليه مؤخرًا.

خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري قرَّر في وقت سابق فرض غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إثر رفضه المشاركة في قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة، مساء السبت، في مسابقة الدوري المحلي.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، يوم السبت الماضي، إن "بيبو فرض غرامة وصلت إلى 200 ألف جنيه، بناءً على طلب من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر".