جلسة مصارحة "ساخنة" بين الشناوي والخطيب
عقد محمد الشناوي حارس النادي الأهلي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي مساء أمس الاثنين، لحسم موقفه بعد العقوبات التي تم توقيعها عليه مؤخرًا.
خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري قرَّر في وقت سابق فرض غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إثر رفضه المشاركة في قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة، مساء السبت، في مسابقة الدوري المحلي.
وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، يوم السبت الماضي، إن "بيبو فرض غرامة وصلت إلى 200 ألف جنيه، بناءً على طلب من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر".
وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الشناوي أبلغ الخطيب خلال جلسة الأمس، برفضه السفر إلى تونس لخوض مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتابع أن الشناوي برَّر موقفه أمام الخطيب، برغبته بعدم الجلوس على دكة الاحتياط خاصة بعد المشوار الكبير الذي خاضه مع الاهلي في المواسم الماضية.
وأضاف أن الشناوي أبلغ الخطيب بحزنه الشديد بالطريقة التي يتعامل كولر بها معه والتي لا تليق به كقائد للفريق.
وأردف أن الخطيب تفهم موقف الشناوي ووعده بحل الأمور ولكن بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا، وطلب منه السفر مع الفريق ودعمه كقائد.
وواصل: "الشناوي وافق على رغبة الخطيب ولكنه مازال يدرس فكرة الجلوس على دكة البدلاء في المباراة من عدمها ولم يعد الخطيب بشيء بخصوص هذا الأمر".
واختتم المصدر تصريحاته قائلًا بأن الشناوي قال للخطيب نصًّا: "أنا معنديش أي عروض دلوقتي ولازم العب عشان كدة انتوا بتبعوني.. هلعب واجيب عرض وأمشي "، ولكن الخطيب أكد له أن الأهلي لا يريد رحيله وأنه كادر سيتم الاعتماد عليه بعد الاعتزال".
وتشهد علاقة كولر والشناوي أزمة في الفترة الأخيرة، بسبب رغبه الحارس في العودة للمشاركة أساسيًّا مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وابعدته طويلًا عن الملاعب، وهو ما يرفضه كولر في ظل تألق مصطفى شوبير في الوقت الحالي، وعدم رغبته في إعادته لدكة البدلاء.
ويتألق مصطفى شوبير، مع الأهلي في الفترة الماضية، ونجح في قيادة الفريق للتأهل نحو المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وينتظر مشاركته في المباراة المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم الـ18 من مايو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الإياب يوم الـ25 من الشهر ذاته.