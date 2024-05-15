"فيفا" يعتمد كأس العرب بطولة رسمية كل 4 سنوات

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا في اجتماعه الأخير، اليوم الأبعاء، باعتماد بطولة كأس العرب رسميًا كبطولة دولية تُقام بشكلٍ دوري كل أربع سنوات.

وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة تعزيز كبير لمكانة بطولة كأس العرب، ودورها في تطوير كرة القدم في العالم العربي، وفقا لما ذكره بيان "فيفا".

كما تتيح الفرصة لمنتخباتنا العربية للتنافس على مستوى عالٍ واكتساب المزيد من الخبرة الدولية.

وكشف "فيفا" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" عن عدة قرارات من بينها إقامة 3 نسخ من بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال أعوام 2025 و2029 و2033.

وستكون بطولة كأس العرب خارج أوقات الأجندة الدولية، ولقطر حرية توجيه الدعوة إلى المنتخبات المشاركة.