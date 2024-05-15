"فيفا" يعتمد كأس العرب بطولة رسمية كل 4 سنوات
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا في اجتماعه الأخير، اليوم الأبعاء، باعتماد بطولة كأس العرب رسميًا كبطولة دولية تُقام بشكلٍ دوري كل أربع سنوات.
وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة تعزيز كبير لمكانة بطولة كأس العرب، ودورها في تطوير كرة القدم في العالم العربي، وفقا لما ذكره بيان "فيفا".
كما تتيح الفرصة لمنتخباتنا العربية للتنافس على مستوى عالٍ واكتساب المزيد من الخبرة الدولية.
وكشف "فيفا" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" عن عدة قرارات من بينها إقامة 3 نسخ من بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال أعوام 2025 و2029 و2033.
وستكون بطولة كأس العرب خارج أوقات الأجندة الدولية، ولقطر حرية توجيه الدعوة إلى المنتخبات المشاركة.
يذكر أن منتخب العراق يحمل الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس العرب؛ إذ حصد "أسود الرافدين" اللقب 4 مرات، يليه السعودية بلقبين، ثم مصر والمغرب والجزائر وتونس بلقب وحيد.
وكان منتخب الجزائر قد توج بآخر نسخة أقيمت من بطولة كأس العرب عام 2021، التي أقيمت في قطر.
كما أقر كونغرس "فيفا" تحديثاته للبطولات التالية، كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025: ستقام النسخة الأولى من الحدث في الفلبين.
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025-2029: سيكون توزيع المقاعد على النحو التالي: آسيا: 4؛ الكاف: 5؛ الكونكاكاف: 4؛ الكونميبول: 4؛ أوقيانوسيا: 2؛ الاتحاد الأوروبي: 5.
كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025-2029: تم تأكيد توزيع المقاعد على النحو التالي: الاتحاد الآسيوي: 9؛ الكاف: 10؛ الكونكاكاف: 8؛ الكونميبول: 7؛ أوقيانوسيا: 3؛ الاتحاد الأوروبي 11.