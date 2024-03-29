تعرَّف على المرشح الأول لتدريب ليفربول

وأعلن يورغن كلوب، رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد تولي مهمة قيادة ليفربول في أكتوبر 2015 ، ليبدأ النادي في رحلة البحث عن اسم جديد بداية من الموسم المقبل.

وتضاءلت فرصة الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني في تدريب الريدز، بعدما أكدت تقارير إخبارية أن إدارة متصدر ترتيب الدوري الألماني توصلت إلى اتفاق مع ألونسو للاستمرار في منصبه على الأقل لموسم إضافي.

ونشرت صحيفة "ميل سبورت" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، هو المرشح الأوفر حظًا لنيل وظيفة مدرب ليفربول.

وقالت الصحيفة إن أموريم هو الخيار المفضل لدى إدارة ليفربول، رغم أن تكلفة التعاقد معه ستكون مكلفة للغاية، حيث إن لديه شرطًا جزائيًا بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني في عقده مع لشبونة.