بحوالي مليون دولار.. بيع منديل استخدمه برشلونة للتعاقد مع ميسي

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر/ كانون الأول 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد لقاء ريشاك مع جاجيولي لتناول وجبة الغداء عقب المخاوف التي أبداها خورخي والد ميسي بشأن عدم استجابة النادي لضمه، بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الكتالوني.

وكتب على المنديل الخاص في نادي بومبيا للتنس: "إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي أراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

وتم التوقيع رسميا على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت رسميًّا في نفس الليلة.