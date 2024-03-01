الأهلي ينهي مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على يانغ أفريكانز

وأحرز حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، ليضمن القمة للفريق المصري، قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب.

وضمن الأهلي الاحتفاظ بصدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع الفوز رصيده إلى 12 نقطة، في المقابل ظل يانغ أفريكانز في موقعه بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وكان الفريقان قد ضمنا الصعود إلى الدور ربع النهائي، بعد وداع شباب بلوزداد وميدياما.