الأهلي ينهي مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على يانغ أفريكانز
أنهى نادي الأهلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على نظيره يانغ أفريكانز بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة.
وأحرز حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، ليضمن القمة للفريق المصري، قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب.
وضمن الأهلي الاحتفاظ بصدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع الفوز رصيده إلى 12 نقطة، في المقابل ظل يانغ أفريكانز في موقعه بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.
وكان الفريقان قد ضمنا الصعود إلى الدور ربع النهائي، بعد وداع شباب بلوزداد وميدياما.
وانتهت مواجهات دور المجموعات من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز شباب بلوزداد على نظيره ميدياما، وودع الفريقان البطولة رسميًا.
ورغم فوز شباب بلوزداد وارتفاع رصيده إلى 8 نقاط، إلا أنه جاء في المركز الثالث بفارق الأهداف والمواجهات خلف يانغ أفريكانز.
أما ميدياما فجاء في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.