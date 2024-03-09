التشخيص الرسمي لإصابة زيزو

كشف الإعلامي مينا ماهر تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، بعدما غادر مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، أمس السبت.

ونقل مينا ماهر، مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، تصريحات خاصة لمحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، كشف خلالها تفاصيل إصابة زيزو.

وأكد محمد أسامة أن إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه.

وتعرض زيزو للإصابة بعد دهس كريم نيدفيد على قدمه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وتم استبداله بين شوطي المباراة ونزول محمود عبدالرازق "شيكابالا" بدلًا منه.

وسجل الأهلي هدفين في الدقيقتين 84 و90+4 عن طريق إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة، ليفوز على الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر لموسم 2022/2023.