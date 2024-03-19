يخلفون ميسي ورونالدو.. الأعداء الجدد في عالم كرة القدم
طيلة سنوات لم يكن هناك على الساحة سيرة سوى الحديث عن منافسة الثنائي كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي وليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.
وقتها لم يكن رونالدو في النصر ولا ميسي في الدوري الأمريكي، فقد كانا يتزعمان أكبر فريقين في العالم، ريال مدريد وبرشلونة، ويقتسمان الفوز بالألقاب الكبرى، لكن زمن تلك المنافسة قد ولى بشكل واضح.
فيما يلي دعونا نستعرض بعض العداوات التي يمكنها أن تحل محل الحالة التي خلصها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي:
مبابي وهالاند
تلك المنافسة بدأت بالفعل لكنها لم تشتعل بعد، فهالاند لا يزال يشق طريقه في مسيرته الاحترافية حتى وإن كان قد حقق ثلاثية تاريخية بالفعل مع مانشستر سيتي وكسر الكثير من الأرقام القياسية.
في الجانب الآخر هناك كيليان مبابي الذي هو على وشك الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، الفريق الذي سيمنحه نقلة كبيرة في مسيرته، والتي ستساعد بكل تأكيد على تأجيج تلك المنافسة.
لعل إشارة بسيطة لنوعية المنافسة بين ميسي ورونالدو عندما كان البرتغالي في مانشستر يونايتد، وكيف تحولت لعداوة بين جماهير اللاعبين بمجرد انتقال الدون إلى ريال مدريد، توضح ما الذي سيفعله انتقال مبابي إلى الملكي في منافسته مع كيليان مبابي.
آراوخو وفينيسيوس
من الأركان الأساسية لوجود عداوة ومنافسة كبيرة بين لاعبين هو أن يكونا يلعبان في فريقين متنافسين.
رونالدو آراوخو وفينسيوس جونيور لديهما ذلك الأمر، والتنافس بينهما يتخذ منحنيات قوية للغاية كل فترة.
في بداية مواجهات اللاعبين كان آراوخو يلعب كقلب دفاع، لكن لاحقًا أصبح ظهيرا في تلك المباريات أمام فينيسيوس، وأصبحت المواجهات مباشرة بينهما بشكل أكبر، تارة يتفوق نجم برشلونة وأخرى ينجح فيها جوهرة ريال مدريد.
لامين يامال وألفونسو ديفيز
لا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحديث عن عداوة أو حالة تنافس بين لاعبين لم يلعب أحدهما ضد الآخر في أي منافسة حتى الآن.
لكن قريبًا سيرتدي ألفونسو ديفيز قميص ريال مدريد بحسب تقارير عديدة، ووقتها سيكون الظهير الكندي هو المنافس الأول للشاب لامين يامال أمل برشلونة لمواجهة كتيبة عمالقة ريال مدريد في السنوات المقبلة.
وكما هو الحال بين فينيسيوس وآراوخو، قد نرى ثنائيات خاصة بين ديفيز ويامال في السنوات المقبلة.
صلاح وماني
من الحالات النادرة التي كان هناك فيها تنافس بين لاعبين في الفريق نفسه كانت تلك الحالة الخاصة بمحمد صلاح وساديو ماني.
بعضهم كان يكذب وجود مثل ذلك التنافس، لكن ثالثهما روبرتو فيرمينو اعترف عليهما بالفعل، وأكد أنه كان هناك دومًا توتر بينهما.
تلك المنافسة قد تنتقل قريبًا للدوري السعودي كأخصام، فماني نجم النصر يلعب هناك بالفعل، ومن المنتظر أن يذهب إلى هناك قريبًا، وبحسب غالبية التقارير سينضم للاتحاد.
مبابي وكوبارسي
ثنائية جديدة منتظرة قريبًا في الكلاسيكو ستكون تلك الخاصة بكيليان مبابي وباو كوبارسي.
النجم الإسباني الشاب لا يزال يشق طريقه في دفاع برشلونة، لكنه يقدم مستويات مبشرة للغاية تجعل بعض الجماهير تنتظر منه أن يقود الخط الخلفي للنادي لسنوات، على حساب حتى لاعب مثل رونالد آراوخو.
كوبارسي ومبابي قد يكونان امتدادًا للمنافسة التي استمرت سنوات بين جيرارد بيكيه وكارلوس بويول من جانب وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما من الجانب الآخر.
نيمار ومبابي
كانت تلك أيضًا من حالات التنافس النادرة التي تخص لاعبين من النادي نفسه، وكانت المنافسة هنا على الزعامة.
نيمار هرب من برشلونة على أمل أن يجد سبيلًا ليكون النجم الأول في فريقه، وفي الوقت نفسه انتقل كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان.
على مدار سنوات هناك تشاجر على زعامة النادي العاصمي، حتى تفوق مبابي أخيرًا وأزاح البرازيلي في الصيف الماضي.