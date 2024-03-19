يخلفون ميسي ورونالدو.. الأعداء الجدد في عالم كرة القدم

مبابي وهالاند

تلك المنافسة بدأت بالفعل لكنها لم تشتعل بعد، فهالاند لا يزال يشق طريقه في مسيرته الاحترافية حتى وإن كان قد حقق ثلاثية تاريخية بالفعل مع مانشستر سيتي وكسر الكثير من الأرقام القياسية.

في الجانب الآخر هناك كيليان مبابي الذي هو على وشك الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، الفريق الذي سيمنحه نقلة كبيرة في مسيرته، والتي ستساعد بكل تأكيد على تأجيج تلك المنافسة.

لعل إشارة بسيطة لنوعية المنافسة بين ميسي ورونالدو عندما كان البرتغالي في مانشستر يونايتد، وكيف تحولت لعداوة بين جماهير اللاعبين بمجرد انتقال الدون إلى ريال مدريد، توضح ما الذي سيفعله انتقال مبابي إلى الملكي في منافسته مع كيليان مبابي.

آراوخو وفينيسيوس

من الأركان الأساسية لوجود عداوة ومنافسة كبيرة بين لاعبين هو أن يكونا يلعبان في فريقين متنافسين.

رونالدو آراوخو وفينسيوس جونيور لديهما ذلك الأمر، والتنافس بينهما يتخذ منحنيات قوية للغاية كل فترة.

في بداية مواجهات اللاعبين كان آراوخو يلعب كقلب دفاع، لكن لاحقًا أصبح ظهيرا في تلك المباريات أمام فينيسيوس، وأصبحت المواجهات مباشرة بينهما بشكل أكبر، تارة يتفوق نجم برشلونة وأخرى ينجح فيها جوهرة ريال مدريد.

لامين يامال وألفونسو ديفيز

لا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحديث عن عداوة أو حالة تنافس بين لاعبين لم يلعب أحدهما ضد الآخر في أي منافسة حتى الآن.

لكن قريبًا سيرتدي ألفونسو ديفيز قميص ريال مدريد بحسب تقارير عديدة، ووقتها سيكون الظهير الكندي هو المنافس الأول للشاب لامين يامال أمل برشلونة لمواجهة كتيبة عمالقة ريال مدريد في السنوات المقبلة.

وكما هو الحال بين فينيسيوس وآراوخو، قد نرى ثنائيات خاصة بين ديفيز ويامال في السنوات المقبلة.