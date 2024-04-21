غوارديولا ينتقد جدول مباريات كأس الاتحاد رغم فوز مانشستر سيتي

انتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوز فريقه 1-صفر على تشيلسي، اليوم السبت، والتأهل إلى النهائي، وذلك بعد ثلاثة أيام من تبدد آمال سيتي في تحقيق ثلاثية هذا الموسم، إذ خسر بركلات الترجيح أمام ريال مدريد الإسباني ليخرج من دور الثمانية.

وسجل برناردو سيلفا هدفا في الدقيقة 84 قاد به سيتي حامل اللقب للفوز على تشيلسي الذي دفع ثمن إهدار عدد كبير من الفرص التهديفية.

وافتقد سيتي، الذي غاب عنه المهاجم المجهد إرلينغ هالاند، نشاطه المعهود ورغم تأهله إلى نهائي آخر، بدا غوارديولا منزعجا بشكل واضح إزاء عدم حصول فريقه على وقت للتعافي بعد صدمة الخروج من دوري الأبطال، يوم الأربعاء الماضي.

وقال غوارديولا: "من غير المقبول أن نلعب اليوم. هذا مستحيل، من أجل صحة اللاعبين. هذا ليس طبيعيا. وغير مقبول".

وأضاف: "أعرف أن هذه البلاد تتميز به (كأس الاتحاد الإنجليزي)، لكن ما أقوله يأتي من أجل صحة اللاعبين. لا أعرف كيف نجونا اليوم".