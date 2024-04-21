غوارديولا ينتقد جدول مباريات كأس الاتحاد رغم فوز مانشستر سيتي
انتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوز فريقه 1-صفر على تشيلسي، اليوم السبت، والتأهل إلى النهائي، وذلك بعد ثلاثة أيام من تبدد آمال سيتي في تحقيق ثلاثية هذا الموسم، إذ خسر بركلات الترجيح أمام ريال مدريد الإسباني ليخرج من دور الثمانية.
وسجل برناردو سيلفا هدفا في الدقيقة 84 قاد به سيتي حامل اللقب للفوز على تشيلسي الذي دفع ثمن إهدار عدد كبير من الفرص التهديفية.
وافتقد سيتي، الذي غاب عنه المهاجم المجهد إرلينغ هالاند، نشاطه المعهود ورغم تأهله إلى نهائي آخر، بدا غوارديولا منزعجا بشكل واضح إزاء عدم حصول فريقه على وقت للتعافي بعد صدمة الخروج من دوري الأبطال، يوم الأربعاء الماضي.
وقال غوارديولا: "من غير المقبول أن نلعب اليوم. هذا مستحيل، من أجل صحة اللاعبين. هذا ليس طبيعيا. وغير مقبول".
وأضاف: "أعرف أن هذه البلاد تتميز به (كأس الاتحاد الإنجليزي)، لكن ما أقوله يأتي من أجل صحة اللاعبين. لا أعرف كيف نجونا اليوم".
ولم يتمكن غوارديولا من فهم سبب عدم إقامة مباراة سيتي أمام تشيلسي يوم الأحد بدلا من مباراة قبل النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد وفريق الدرجة الثانية كوفنتري سيتي، إذ لم يكن أي منهما مضطرا للعب مباراة في منتصف الأسبوع الماضي.
وتابع: "ما يمكنني قوله هنا. لماذا لا نلعب غدا؟ تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوفنتري لم يلعبوا في منتصف الأسبوع.
"التعافي صعب للغاية من الناحية الذهنية. رودري، والطريقة التي لعب بها اليوم، وكايل ووكر، الذي غاب لأسابيع للإصابة، لا أعرف كيف نجوا.
"نريد لعب كرة القدم، نحن نعشق لعب كرة القدم. ولكن هذا كثير للغاية، سندافع عن لقبنا وسنكون حاضرين".
وجاءت الهزيمة أمام ريال مدريد لتبدد آمال مانشستر سيتي في تكرار تتويجه بثلاثية للموسم الثاني على التوالي، لكنه لا يزال يمتلك فرصة تحقيق ثنائية الدوري والكأس، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.