مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره النصر، مساء اليوم الجمعة، في كلاسيكو سعودي سيقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وستكون المباراة ضمن مواجهات الأسبوع رقم 25 لمسابقة دوري روشن السعودي.

كما يلعب فريق العين ضد عجمان في دوري أدنوك.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: