فينيسيوس يعلق على حبس 3 مشجعين لفالنسيا في قضية إهانته

وتم الحكم على 3 مشجعين بالسجن 8 أشهر، وحرمانهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بسبب توجيه إهانات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد على ملعب ميستايا.

وقال فينيسيوس في بيان على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "طلب مني الكثيرون أن أتجاهل الأمر، وقال كثيرون آخرون إن معركتي كانت بلا جدوى وإنه يجب علي لعب كرة القدم فقط".

وأضاف: "ولكن، كما قلت دائمًا، أنا لست ضحية للعنصرية، بل أنا معذب للعنصريين. هذه الإدانة الجنائية الأولى في تاريخ إسبانيا ليست لي فقط، إنها لجميع السود".

وأضاف: "نرجو أن يخاف العنصريون الآخرون ويخجلون ويختبئون في الظل. شكرًا لرابطة الدوري الإسباني وريال مدريد على المساعدة في تحقيق هذه القناعة التاريخية. المزيد في المستقبل".