بعد أزمة استبداله.. منتخب مصر يحسم موقف إمام عاشور من لقاء غينيا بيساو (فيديو)

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن موقف إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة من خوض لقاء غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة باستاد القاهرة.