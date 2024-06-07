بعد أزمة استبداله.. منتخب مصر يحسم موقف إمام عاشور من لقاء غينيا بيساو (فيديو)
حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن موقف إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة من خوض لقاء غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وفاز منتخب مصر على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة باستاد القاهرة.
وأثار إمام عاشور جدلًا واسعًا بعدما رفض مصافحة أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب استبداله في لقاء بوركينا فاسو لصالح زميله أكرم توفيق.
وانفردت (إرم نيوز) بمقطع فيديو يظهر رفض إمام عاشور مصافحة الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب استبداله.
وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن إمام عاشور سيلحق بلقاء غينيا بيساو وسيسافر مع البعثة بشكل طبيعي.
وأضاف:" إمام عاشور اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وهو الأمر الذي جعلنا نستبدله في لقاء بوركينا فاسو".
وتابع:" اللاعب سيخضع لبرنامج للاستشفاء وسيكون جاهزًا لمباراة غينيا بيساو بشكل طبيعي".
وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس) تأجيل سفر بعثة منتخب الفراعنة لمدة 24 ساعة إلى غينيا بيساو لتتحرك على متن طائرة خاصة غدًا السبت بدلًا من اليوم الجمعة.
وأكد علام أن الجهاز الفني وافق على طلب اللاعبين بتأجيل سفر البعثة لمدة 24 ساعة مع الحصول على راحة سلبية قبل رحلة غينيا بيساو.