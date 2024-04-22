بث مباشر لحفل "لوريوس": بيلينغهام أفضل إنجاز رياضي

فاز جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا وريال مدريد، بجائزة لوريوس لأفضل إنجاز رياضي عالمي لعام 2024.

وأصبح اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، لاعبًا رئيسيًا في ريال مدريد بعد انتقاله مقابل 89 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند، الصيف الماضي.

وسجل هدف الفوز أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما ساعد بيلينغهام ريال مدريد على الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وذهبت جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم إلى لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش للمرة الخامسة، بينما فازت لاعبة وسط منتخب إسبانيا وبرشلونة أيتانا بونماتي بالجائزة نفسها للسيدات.