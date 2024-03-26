الاحتيال في اختبار المنشطات يطيح بنجم فلامينغو البرازيلي

أصدرت محكمة رياضية في البرازيل عقوبة الإيقاف عن النشاط لمدة عامين في حق مهاجم نادي فلامينغو غابرييل باربوسا الملقب بـ"جابيجول" وذلك بسبب "محاولة الاحتيال" في قضية تتعلق باختبار المنشطات في البرازيل.

وذكرت تقارير إخبارية برازيلية أن "جابيغول" ثبتت إدانته بمحاولة التلاعب والاحتيال في اختبار المنشطات خلال معسكر تدريب نادية فلامنغو في 8 أبريل 2023.

وتابعت التقارير أن "جميع لاعبي فلامينغو خضعوا لتحليل العينة في اختبارات المنشطات قبل جلسة أجريت العاشرة صباحا، فيم اتهم جابيغول بـ "عرقلة" المسؤولين أثناء إجراء الاختبارات، وعوض التقدم لتحليل العينة ذهب لتناول الغداء قبل أن يسلم عينة مفتوحة بعد أن أخبر المسؤولين أن ذلك هو اختبار المنشطات "الأخير" بالنسبة إليه.

ورغم أن العينة التي أجريت على اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، كانت سلبية إلا أنه سيكون بشكل رسمي عرضة للإيقاف لعامين بعد قرار المحكمة الإثنين.

وأعلن نادي فلامينغو تفاجؤه بالحكم الصادر بحق لاعبه، فيما أشارت مصادر مقربة من اللاعب أنه سيتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان السويسرية للطعن في العقوبة التي بدأ مفعولها في أبريل 2023 وستتواصل حتى أبريل 2025.

ولعب غابرييل باربوسا، أو "جابيغول" لنادي سانتوس البرازيلي بين 2013 و2016 تاريخ انتقاله لأنتر ميلانو الإيطالي، ثم بينفيكا البرتغالي حتى موسم 2017 ـ 2018.

وفي 2018 عاد إلى سانتوس قبل أن يتعاقد مع نادي فلامينغو منذ موسم 2019 ـ 2020.

ولعب جابيغول بقميص منتخب البرازيل 18 مباراة سجل خلالها 5 اهداف.