الأهلي المصري يكشف تفاصيل اجتماع خالد بيبو مع التوأم
كشف النادي الأهلي المصري عن تفاصيل الجلسة التي عقدها خالد بيبو، مدير الكرة، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، على هامش انطلاق معسكر الفراعنة.
وقال بيان صادر عن النادي الأهلي إن خالد بيبو اصطحب لاعبي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عند انضمامهم لمعسكر منتخب مصر واجتمع مع حسام حسن.
وأضاف البيان: "دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني؛ بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الماضية".
وأشار البيان إلى أن الحديث تطرق إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني في الأهلي، لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب.
وطالب بيبو في الجلسة جهاز المنتخب بالأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور بشكل كافٍ، حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة واستمرار لاعبي الأهلي مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.
وأعلن الأهلي حصول لاعبيه على راحة من التدريبات اليوم، ثم يبدأ الجهاز الفني للمنتخب إشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.
وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والتأهل لكأس العالم 2026.