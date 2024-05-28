الأهلي المصري يكشف تفاصيل اجتماع خالد بيبو مع التوأم

كشف النادي الأهلي المصري عن تفاصيل الجلسة التي عقدها خالد بيبو، مدير الكرة، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، على هامش انطلاق معسكر الفراعنة.

وقال بيان صادر عن النادي الأهلي إن خالد بيبو اصطحب لاعبي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عند انضمامهم لمعسكر منتخب مصر واجتمع مع حسام حسن.

وأضاف البيان: "دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني؛ بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة ‏الماضية".