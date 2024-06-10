الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم
يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام منافسه غينيا بيساو، مساء اليوم الاثنين، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، في ملعب الأخير "24 سبتمبر"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.
ونجح منتخب مصر في الفوز في مباراة الجولة الثالثة، يوم الخميس الماضي، على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.
ويعتلي منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث الجولات الأولى من التصفيات.
وخاض منتخب مصر 10 مباريات ضد غينيا بيساو، وحقق الفراعنة الفوز في 5 مواجهات وحسم التعادل 3 مباريات وفازت غينيا بيساو في مباراتين.
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة:
من المقرر أن تنطلق المباراة، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت 1.