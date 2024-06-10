الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام منافسه غينيا بيساو، مساء اليوم الاثنين، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، في ملعب الأخير "24 سبتمبر"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.