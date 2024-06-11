مانشستر سيتي يصدم الأندية السعودية بشأن إيدرسون

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن مستقبل البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية أنباء تفيد باهتمام ناديي النصر والاتحاد بالتعاقد مع الحارس البرازيلي في الموسم الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن إدارة السيتي مصممة على بقاء إيدرسون، بالرغم من وجود ستيفان أورتيغا، الحارس الثاني في صفوف النادي الإنجليزي، وقيامها بتجديد عقده خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تزايد الشكوك بشأن مستقبل إيدرسون، خاصة بعد تجديد عقد أورتيغا، وتفكير الأول في الانتقال للدوري السعودي، فإن السيتي مصممون على الاحتفاظ به للموسم المقبل.