مانشستر سيتي يصدم الأندية السعودية بشأن إيدرسون
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن مستقبل البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية أنباء تفيد باهتمام ناديي النصر والاتحاد بالتعاقد مع الحارس البرازيلي في الموسم الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن إدارة السيتي مصممة على بقاء إيدرسون، بالرغم من وجود ستيفان أورتيغا، الحارس الثاني في صفوف النادي الإنجليزي، وقيامها بتجديد عقده خلال الأيام الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تزايد الشكوك بشأن مستقبل إيدرسون، خاصة بعد تجديد عقد أورتيغا، وتفكير الأول في الانتقال للدوري السعودي، فإن السيتي مصممون على الاحتفاظ به للموسم المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أنه يمكن لمسؤولي النادي الإنجليزي بيع الحارس البرازيلي مقابل عرض تتراوح قيمته ما بين 45 إلى 50 مليون يورو.
وانضم إيدرسون مورايس (30 عاماً) للسيتي في يوليو 2017، قادماً من بنفيكا البرتغالي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وحقق الحارس البرازيلي جميع الألقاب الممكنة مع مانشستر سيتي، والمتمثلة في الدوري الإنجليزي 6 مرات وكأس الاتحاد والدرع الخيرية مرتين لكلٍ منهما، بجانب كأس الرابطة 4 مرات، فضلا عن دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، بواقع مرة لكل منها.