بقيادة كريستيانو رونالدو.. إعلان قائمة البرتغال النهائية في يورو 2024
أعلن المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين النهائية لبطولة يورو 2024، حيث تضم 26 لاعبًا تم اختيارها للمشاركة في البطولة التي ستقام في ألمانيا ما بين الـ14 من يونيو حتى الـ14 من يوليو.
وسيشارك اللاعبون في المعسكر التدريبي للمنتخب البرتغالي، بداية من مطلع يونيو، ثم يلاقي بطل النسخة قبل الماضية، كلًّا من فنلندا في الـ4 من يونيو، وبعدها بـ 4 أيام يلاقي كرواتيا، ويختتم استعداداته في الحادي عشر من الشهر ذاته ضد جمهورية أيرلندا.
ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة والتي تضم التشيك وتركيا وجورجيا، حيث ستكون أولى مباريات رفقاء كريستيانو رونالدو ضد المنتخب التشيكي في الـ18 من يونيو.
قائمة منتخب البرتغال، شهدت تواجد جميع النجوم، على رأسهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالإضافة لبرونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع ظهور المدافع الأسطوري بيبي صاحب الـ41 عامًا.
قائمة منتخب البرتغال النهائية في يورو 2024
حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو البرتغالي)، خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).
في الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي)، دانيلو بيريرا، نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غونزالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون الإنجليزي)، بيبي (بورتو البرتغالي) وروبن دياس (مانشستر سيتي الإنجليزي).
وسط الملعب: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو نيفيز (بنفيكا البرتغالي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).
الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوجو غوتا (ليفربول الإنجليزي)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو البرتغالي)، غونزالو راموس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون الإنجليزي)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).