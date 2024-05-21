بقيادة كريستيانو رونالدو.. إعلان قائمة البرتغال النهائية في يورو 2024

أعلن المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين النهائية لبطولة يورو 2024، حيث تضم 26 لاعبًا تم اختيارها للمشاركة في البطولة التي ستقام في ألمانيا ما بين الـ14 من يونيو حتى الـ14 من يوليو.

وسيشارك اللاعبون في المعسكر التدريبي للمنتخب البرتغالي، بداية من مطلع يونيو، ثم يلاقي بطل النسخة قبل الماضية، كلًّا من فنلندا في الـ4 من يونيو، وبعدها بـ 4 أيام يلاقي كرواتيا، ويختتم استعداداته في الحادي عشر من الشهر ذاته ضد جمهورية أيرلندا.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة والتي تضم التشيك وتركيا وجورجيا، حيث ستكون أولى مباريات رفقاء كريستيانو رونالدو ضد المنتخب التشيكي في الـ18 من يونيو.

قائمة منتخب البرتغال، شهدت تواجد جميع النجوم، على رأسهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالإضافة لبرونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع ظهور المدافع الأسطوري بيبي صاحب الـ41 عامًا.