احتفال لاعبي ريال مدريد بلقب الدوري في سان تياغو بيرنابيو (فيديو)

احتفل لاعبو ريال مدريد الإسباني بتتويجهم رسميا أبطالا للدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024 بطريقة صاخبة وذلك في ملعب سان تياغو بيرنابيو في مدريد، معقل النادي التاريخي.

وأطلق نجوم الفريق الملكي العنان لموجة عارمة من الاحتفالات في إحدى قاعات الملعب بعد الفوز على قادش (3 ـ 0) حيث تجمع أغلب اللاعبين وبدأوا بترديد الأهازيج والتعبير عن فرحتهم بقيادة الريال إلى اللقب قبل 4 مباريات متبقية، وستكون فرصة للإيطالي كارلو أنشيلوتي لتجربة اللاعبين البدلاء ومنح بعض الراحة للركائز الأساسية.

وفي مقدمة اللاعبين الذين سيحظون بتلك الراحة البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام والألماني توني كروس والإسباني ناتشو وغيرهم.