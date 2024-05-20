بكى حزنًا.. غوارديولا يتحدث عن رحيل كلوب (فيديو)

وفي حديثه عن التتويج بالدوري الإنجليزي عقب الفوز على وست هام (3 ـ 1) الأحد، ظهر غوارديولا وقد أوشك على البكاء تأثرا بالحديث عن كلوب الذي شكل معه ثنائيا ملهما وناجحا فرض سيطرته على الكرة الإنجليزية وحقق النجاح أوروبيا خلال المواسم الأخيرة.

وبعد أن سمع كلمات من مدرب ليفربول تمدحه، قال المدرب الإسباني المتوج بدوري أبطال أوروبا 2023 مع السيتي متحدثا عن كلوب: "يورغن كان جزء مهم في حياتي ورفع من مستواي كمدرب إلى مستوى آخر، شكرًا لك."

وشهدت مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وولفرهامبتون وداعا أسطوريا ومؤثرا للمدرب الألماني يورغن كلوب من قبل جماهير ولاعبي فريقه.

وكانت المباراة التي فاز فيها رفاق لويس دياز (2 ـ 0) الأحد على ملعب أنفيلد، هي الأخيرة للمدرب البالغ من العمر 56 عاما، بعد 9 مواسم قضاها في قيادة "الفريق الأحمر" حيث قاده إلى الكثير من الألقاب لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، على حساب توتنهام فيما كان خسر النهائي في مناسبتين وذلك في 2018 و2022 أمام ريال مدريد.