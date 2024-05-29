قائمة تونس لمبارتي غينيا الاستوائية وناميبيا في تصفيات المونديال
أعلن مدرب منتخب تونس لكرة القدم منتصر الوحيشي اليوم الأربعاء قائمة من 26 لاعبا، استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات منطقة إفريقيا لكأس العالم 2026، وذلك أمام منتخبي غينيا الإستوائية وناميبيا على التوالي يومي 5 و 9يونيو المقبل.
وضمت القائمة نجم الترجي التونسي وحارسه الشاب أمان الله مميش الذي تألق في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عندما قاد فريقه للتأهل للنهائي قبل خسارة اللقب أمام الأهلي المصري.
كما تشهد تشكيلة نسور قرطاج انضمام 20 محترفا خارج تونس فضلا عن 6 لاعبين من الدوري التونسي.
ويواجه المنتخب التونسي نظيره الغيني الإستوائي يوم 5 يونيو في ملعب رادس الأولمبي لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة قبل ملاقاة ناميبيا في جوهانسبورغ في التاسع من الشهر ذاته ضمن الجولة الرابعة.
ويقود منتخب تونس في البطولة الودية منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي بعد إقالة المدرب السابق جلال القادري.
ويدخل منتخب نسور قرطاج في مغسكر تحضيري يوم الجمعة 31 مايو الجاري ليتواصل حتى الرابع من الشهر ذاته، قبل خوض المباراة الأولى ثم السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ناميبيا.
وضمت تشكيلة تونس لمواجهتي غينيا الاستوائية وناميبيا العناصر التالية:
حراس المرمى: أيمن دحمان، البشير بن سعيد، أمان الله مميش.
المدافعون: ياسين مرياح، وديلان برون، أسامة الحدادي، علاء غرام، علي العابدي، يان فاليري، حمزة المثلوثي، ديلان برون، مرتضى بن وناس.
لاعبو الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، محمد الحاج محمود، حمزة رفيعة، نادر الغندري، غيلان الشعلالي ، الياس سعد، معتز الزدام.
المهاجمون: إلياس العاشوري، سيف الله لطيف، سيف الدين الجزيري، وجدي الساحلي، راقي العواني.
يشار إلى أن لجنة التأديب في الفيفا فرضت خلال الشهر الجاري عقوبات بحق منتخب غينيا الاستوائية ولاعبه إميليو نسوي لوبيز، بسبب خرق اللوائح الخاصة بضم اللاعبين مزدوجي الجنسية.
وبعد دراستها لكافة حيثيات القضية، توصّلت اللجنة التأديبية إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب، وقررت بالتالي اعتبار أن المباراتين اللتين شارك فيهما في إطار التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026(أمام ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر 2023) انتهتا بهزيمة منتخب غينيا الاستوائية (وبنتيجة 3-0) في كلتا المباراتين.
وتبعا لذلك أصبح منتخب تونس يتقاسم الصدارة مع ناميبيا بست نقاط فيما يتذيل منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة الثامنة دون رصيد.