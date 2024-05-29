قائمة تونس لمبارتي غينيا الاستوائية وناميبيا في تصفيات المونديال

أعلن مدرب منتخب تونس لكرة القدم منتصر الوحيشي اليوم الأربعاء قائمة من 26 لاعبا، استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات منطقة إفريقيا لكأس العالم 2026، وذلك أمام منتخبي غينيا الإستوائية وناميبيا على التوالي يومي 5 و 9يونيو المقبل.

وضمت القائمة نجم الترجي التونسي وحارسه الشاب أمان الله مميش الذي تألق في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عندما قاد فريقه للتأهل للنهائي قبل خسارة اللقب أمام الأهلي المصري.

كما تشهد تشكيلة نسور قرطاج انضمام 20 محترفا خارج تونس فضلا عن 6 لاعبين من الدوري التونسي.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الغيني الإستوائي يوم 5 يونيو في ملعب رادس الأولمبي لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة قبل ملاقاة ناميبيا في جوهانسبورغ في التاسع من الشهر ذاته ضمن الجولة الرابعة.

ويقود منتخب تونس في البطولة الودية منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي بعد إقالة المدرب السابق جلال القادري.

ويدخل منتخب نسور قرطاج في مغسكر تحضيري يوم الجمعة 31 مايو الجاري ليتواصل حتى الرابع من الشهر ذاته، قبل خوض المباراة الأولى ثم السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ناميبيا.