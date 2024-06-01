الظهور الأول لمحمد صلاح مع حسام حسن في معسكر منتخب مصر (صور)

انضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب منتخب، إلى معسكر الفراعنة المقام في القاهرة استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما، يومي 6 و10 يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر اتحاد الكرة المصري صورًا تُظهر وصول صلاح للمعسكر، اليوم السبت، واستقباله من قبل الجهاز الفني للفراعنة في مقدمتهم حسام حسن، وتوأمه إبراهيم.