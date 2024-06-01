الظهور الأول لمحمد صلاح مع حسام حسن في معسكر منتخب مصر (صور)
انضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب منتخب، إلى معسكر الفراعنة المقام في القاهرة استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما، يومي 6 و10 يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونشر اتحاد الكرة المصري صورًا تُظهر وصول صلاح للمعسكر، اليوم السبت، واستقباله من قبل الجهاز الفني للفراعنة في مقدمتهم حسام حسن، وتوأمه إبراهيم.
وسيخوض صلاح معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن المدرب الجديد لمنتخب مصر.
وشارك صلاح للمرة الأخيرة مع منتخب مصر خلال مواجهة غانا بكأس أمم أفريقيا الماضية خلال شهر يناير والتي تعرض خلالها للإصابة.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو، يوم الخميس 6 يونيو، بينما يلعب مع غينيا بيساو يوم 10 من نفس الشهر.