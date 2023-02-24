الهلال يصعق فولاذ ويضرب موعدًا مع الدحيل بنصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
حجز نادي الهلال تذكرة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق فوزًا ملحميًا بهدف نظيف على فولاذ خوزستان الإيراني، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز على بطل إيران اليوم الخميس.
وكان الدحيل قد فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونجا ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.
وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز اليابان في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والسادس من مايو/ أيار.
وبسبب إقامة كأس العالم في قطر في نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس آب الماضي.
وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي في قطر.