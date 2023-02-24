الهلال يصعق فولاذ ويضرب موعدًا مع الدحيل بنصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز اليابان في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والسادس من مايو/ أيار.

وبسبب إقامة كأس العالم في قطر في نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس آب الماضي.

وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي في قطر.