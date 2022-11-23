مفاجأة جديدة.. اليابان تهزم ألمانيا في مونديال قطر (فيديو)

فجّر المنتخب الياباني مفاجأة جديدة في مونديال قطر 2022، وتفوق على منافسه الألماني بهدفين لهدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بدور المجموعات.

وفرط منتخب ألمانيا بغرابة شديدة في انتصار سهل كان في متناوله، وافتتح مسيرته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بخسارة أمام اليابان.

تقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي غندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ثم أضاعت العديد من الفرص لينتهي الشوط الأول بتقددم الماكينات بهدف نظيف.

ونجح ريتسو دوان في إدراك التعادل لمنتخب اليابان في الدقيقة 75.

وقبل النهاية بسبع دقائق أحرز تاكوما أسانو هدفا رائعا عندما استقبل تمريرة طويلة وأطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس مانويل نوير.

وشنت ألمانيا هجوما شاملا في محاولة لإدراك التعادل لكن دون جدوى وتواجه الآن مباراة يجب الفوز بنتيجتها أمام إسبانيا.