بفوزه على موزمبيق.. الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الـ16 بأمم أفريقيا

افتتح بيبي التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 32 بتسديدة من مسافة بعيدة من ركلة حرة أخطأ إرنان حارس موزامبيق في إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك.

وضاعف رايان منديس النتيجة بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلا خطأ المدافع إدميلسون في استلام الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

واختتم كيفن بينا أهداف الرأس الأخضر في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس موزمبيق.