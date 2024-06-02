أهداف مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
أهداف نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند
حسم ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم السبت في اللقاء النهائي.
وشهدت بداية المباراة العديد من الفرص والمحاولات من جانب لاعبي دورتموند وخاصة كريم أديمي كما حرم القائم الفريق الألماني من التقدم.
وحاول ريال مدريد السيطرة على مجريات الأمور في وسط الملعب بالعديد من التمريرات ولكن الهجمات المعاكسة للفريق الألماني كانت صعبة للغاية.
وخرج الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.
وسجل داني كارفخال هدف التقدم في الدقيقة 73 من ضربة رأس حولها ظهير أيمن ريال مدريد في مرمى دورتموند.
وأحرز فينيسيوس جونيور هدفًا ثانيًا لريال مدريد معززًا تقدم فريقه بينما ألغى الحكم هدفًا للفريق الألماني.