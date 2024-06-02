أهداف مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وشهدت بداية المباراة العديد من الفرص والمحاولات من جانب لاعبي دورتموند وخاصة كريم أديمي كما حرم القائم الفريق الألماني من التقدم.

وحاول ريال مدريد السيطرة على مجريات الأمور في وسط الملعب بالعديد من التمريرات ولكن الهجمات المعاكسة للفريق الألماني كانت صعبة للغاية.