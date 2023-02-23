الدحيل يهزم الشباب ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
تأهل الدحيل القطري إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه 2/1 على الشباب السعودي، اليوم الخميس.
وبعد شوط أول سلبي على استاد الثمامة تقدم الدحيل بهدف من توقيع مايكل أولونغا في الدقيقة 77 من ضربة رأس، بعد ضربة ركنية لعبها نام تاي هي.
وعاد مايكل أولونغا وسجل الهدف الثاني له وللدحيل في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من إسماعيل محمد.
وسجل سعيد الربيعي هدفا للشباب في الدقيقة 9+ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من فواز الصقور، لكن المباراة انتهت على تفوق الدحيل 2/1.
وفي وقت لاحق يلعب الهلال السعودي، حامل اللقب، مع فولاد خوزستان على استاد الجنوب.
وتقام مباريات نصف النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير/ شباط الحالي.
ويتأهل الفائز للنهائي ويخوض مباراتي ذهاب وعودة ضد أوراوا رد دايموندز الياباني في 29 أبريل والسادس من مايو المقبلين.