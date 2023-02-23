الدحيل يهزم الشباب ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل الدحيل القطري إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه 2/1 على الشباب السعودي، اليوم الخميس.

وبعد شوط أول سلبي على استاد الثمامة تقدم الدحيل بهدف من توقيع مايكل أولونغا في الدقيقة 77 من ضربة رأس، بعد ضربة ركنية لعبها نام تاي هي.