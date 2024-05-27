بالأرقام.. تأثير مذهل لسفيان رحيمي في تتويج العين بدوري أبطال آسيا

حقق العين الإماراتي لقب دوري أبطال آسيا، عقب تفوقه بنتيجة كبيرة في النهائي على نظيره يوكوهاما إف مارينوس، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بعد مسيرة رائعة للفريق ترجمت أداءً مميزًا لأحد لاعبيه وهو المغربي سفيان رحيمي، الذي قدم بطولة تاريخية بكل المقاييس.

الفوز كان جماعيًّا، وهذا أمر لا نقاش فيه، لكن لو أردنا أن نعرف من هو اللاعب صاحب الدور الأكبر في ذلك التتويج فسيكون دون شك هو رحيمي.

فيما يأتي نستعرض بعض اللمحات التي قدمها رحيمي في البطولة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق الفريق للقب غاب 21 عامًا عن خزائنه.

رقم قياسي

في تلك البطولة استطاع سفيان رحيمي أن يسجل 13 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لنسخة واحدة من دوري أبطال آسيا بجوار الثلاثي موريكي وأدريانو وبونجاح.

ذلك الرقم يعبر حقًّا عن أهمية رحيمي في صفوف العين، اللاعب الذي سجل 13 هدفًا وصنع ستة أهداف ليكون إجمالي ما أسهم به مع العين هو 19 هدفًا من أصل 34 كرة هزت شباك الخصوم طوال مشوار الفريق في البطولة، ذلك يعني 64% من أهداف الفريق الإماراتي.

تلك النسبة الكبيرة من الأهداف ربما كان سيتم توزيعها على عدد آخر من النجوم لو لم يكن موجودًا، نحن لا نقلل من إنجاز العين الجماعي، لكن أرقام رحيمي لا يمكن تجاهلها.