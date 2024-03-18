تشافي يواجه خطرا كبيرا في الكلاسيكو

‏أكدت تقارير إخبارية إسبانية أن العقوبة التي ستسلطها لجنة المنافسات بالدوري الإسباني ضد مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، قد تصل للإيقاف ثلاث مباريات، وذلك بعد طرده من قبل حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، الأحد.

وفاز برشلونة على مضيفه أتلتيكو مدريد (3 ـ 0)، في المباراة التي أشهر فيها الحكم الورقة الحمراء لتشافي لاحتجاجاته المتواصلة على أداء الحكام، وهي حالة الطرد الثانية للمدرب الكاتالوني بعد مباراة الجولة الأولى من "الليغا" أمام خيتافي، التي عوقب فيها بالإيقاف مباراتين.

ووفقا لما أوردته صحيفة "سبورت"، فإن العقوبة المنتظر تسليطها على تشافي، بعد مباراة أتلتيكو مدريد، ستشمل مباراتين بسبب الطرد، ومباراة لكون المخالفة متكررة بعد طرده سابقا.



وفي حال إقرار العقوبة لثلاث مباريات، سيكون تشافي الغائب الأبرز عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الحادي والعشرين من أبريل الجاري لحساب الجولة 32 من الليغا، وذلك في وقت راجت فيه معلومات تفيد بأن ‏برشلونة لن يستأنف العقوبة لأنه يعتقد أنها ستكون مضيعة للوقت.

ويلعب برشلونة أمام لاس بالماس، ثم قادس، قبل أن يواجه ريال مدريد في الجولة 32 على ملعب كامب نو.