مورينيو يجني ثروة ضخمة من الإقالات (إنفوغرافيك)
كشفت تقارير صحفية عن المبالغ الكبيرة التي يجنيها البرتغالي جوزيه مورينيو إثر إقالته من الأندية العديدة التي دربها خلال مسيرته، وكان آخرها الرحيل عن روما الإيطالي، لسوء النتائج.
روما هو خامس نادٍ يقرر إقالة مورينيو من منصبه بعد ريال مدريد الإسباني والثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد البرتغالي مع روما في نهاية الموسم الحالي، لكن النادي قرر الانفصال عن المدرب، وقال في بيان: "نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي".
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير، أن مورينيو حصل على نحو 81 مليون جنيه إسترليني من الإقالات خلال مسيرته.
ودفع تشيلسي لمورينيو أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني وحده، إذ حصل المدرب على 18 مليونًا عندما أقيل من ستامفورد بريدج في عام 2007، و8.3 مليون بعد إقالته الثانية في عام 2015.
وحصل المدرب البرتغالي على 17 مليون جنيه إسترليني عند إقالته من تدريب ريال مدريد، و20 مليونًا من مانشستر يونايتد عن إقالته في 2018، بعد أشهر فقط من توقيع عقد جديد لمدة عامين حتى عام 2020.
وقضى مورينيو 17 شهرًا في توتنهام انتهت بالإقالة وتعويض مالي عن الإقالة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.
ووفقًا للصحيفة، من المرجح أن تبلغ مكافأة المدرب البرتغالي من روما نحو 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، نظرًا لأنه كان خارج عقده في نهاية الموسم.
ويحتل روما المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويتأخر الفريق بفارق 22 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.