مورينيو يجني ثروة ضخمة من الإقالات (إنفوغرافيك)

كشفت تقارير صحفية عن المبالغ الكبيرة التي يجنيها البرتغالي جوزيه مورينيو إثر إقالته من الأندية العديدة التي دربها خلال مسيرته، وكان آخرها الرحيل عن روما الإيطالي، لسوء النتائج.

روما هو خامس نادٍ يقرر إقالة مورينيو من منصبه بعد ريال مدريد الإسباني والثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد البرتغالي مع روما في نهاية الموسم الحالي، لكن النادي قرر الانفصال عن المدرب، وقال في بيان: "نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير، أن مورينيو حصل على نحو 81 مليون جنيه إسترليني من الإقالات خلال مسيرته.