الشباب ينضم لمجموعة الزمالك والنصر
صعد نادي الشباب السعودي إلى دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، عقب فوزه على تشرين السوري 3-1، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الخميس، لينضم إلى المجموعة الثالثة بصحبة النصر والزمالك.
وبلغ نادي الشباب دور المجموعات بفوزه بمجموع اللقاءين 4/2، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض 1/1، وفاز الشباب في مباراة العودة على نفس الملعب 3/1.
بسط الشباب نفوذه على المباراة مبكرًا وافتتح أحمد عبده التهديف للفريق السعودي في الدقيقة 17من مقصية رائعة.
وأضاف البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثاني للشباب من ضربة جزاء في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بثنائية نظيفة.
وفي الدقيقة 75، تمكن الشباب من تعميق الفارق عن طريق أحمد عبده الذي سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.
وسجل أحمد حاتم هدف حفظ ماء الوجه لفريق تشرين السوري في الدقيقة 93.
وسينضم الشباب للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان التي يتواجد فيها النصر السعودي والزمالك المصري والفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.
وكان فريق الشباب قد حقق الفوز أمام القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-0، في مباراة الإياب بالدور التمهيدي الأول.
أما تشرين السوري فصعد إلى الدور التمهيدي الثاني على حساب المريخ السوداني بعدما خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، في حين انتهت مباراة الإياب بهدف دون رد، ليستفيد من هدفه خارج الأرض ليتأهل للدور الثاني.