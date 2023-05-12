الشباب ينضم لمجموعة الزمالك والنصر

وبلغ نادي الشباب دور المجموعات بفوزه بمجموع اللقاءين 4/2، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض 1/1، وفاز الشباب في مباراة العودة على نفس الملعب 3/1.

بسط الشباب نفوذه على المباراة مبكرًا وافتتح أحمد عبده التهديف للفريق السعودي في الدقيقة 17من مقصية رائعة.

وأضاف البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثاني للشباب من ضربة جزاء في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 75، تمكن الشباب من تعميق الفارق عن طريق أحمد عبده الذي سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وسجل أحمد حاتم هدف حفظ ماء الوجه لفريق تشرين السوري في الدقيقة 93.