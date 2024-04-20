عرض أوروبي مهم يهدد مستقبل غاياردو مع الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، دخل ضمن القائمة المرشحة لقيادة ميلان الإيطالي خلفًا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.
ويعيش نادي ميلان الإيطالي في أزمة تحت قيادة بيولي وتراجع في النتائج، خاصة بعد توديع منافسات الدوري الأوروبي على يد روما، وفقدان فرصة الحصول على لقب الدوري الإيطالي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، اليوم السبت، فإن أيام بيولي باتت معدودة في قيادة ميلان بعدما فتحت إدارة النادي ملف المرشحين لخلافته خلال الفترة المقبلة.
وجاء ضمن القائمة أيضًا جولين لوبيتيغين المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني وريال مدريد وإشبيلية وبورتو، والبرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل وروما الأسبق، وكريستوف غالتييه مدرب ليل وباريس سان جيرمان الأسبق، إلى جانب غاياردو.
وتولَّى غاياردو تدريب نادي الاتحاد، بعد انطلاق الموسم الجاري بأسابيع قليلة، وذلك خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، حيث يمتد عقده مع العميد لمدة موسمين.
وقاد غاياردو نادي الاتحاد في 25 مواجهة، حتى الآن بجميع المسابقات، فاز في 13، وتعادل في 3، بينما خسر في 9 أخرى.
ويحل الاتحاد ضيفًا على منافسه الحزم، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحل العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.