عرض أوروبي مهم يهدد مستقبل غاياردو مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، دخل ضمن القائمة المرشحة لقيادة ميلان الإيطالي خلفًا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.

ويعيش نادي ميلان الإيطالي في أزمة تحت قيادة بيولي وتراجع في النتائج، خاصة بعد توديع منافسات الدوري الأوروبي على يد روما، وفقدان فرصة الحصول على لقب الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، اليوم السبت، فإن أيام بيولي باتت معدودة في قيادة ميلان بعدما فتحت إدارة النادي ملف المرشحين لخلافته خلال الفترة المقبلة.

وجاء ضمن القائمة أيضًا جولين لوبيتيغين المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني وريال مدريد وإشبيلية وبورتو، والبرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل وروما الأسبق، وكريستوف غالتييه مدرب ليل وباريس سان جيرمان الأسبق، إلى جانب غاياردو.