كوريا الجنوبية تفتتح مشوارها في كأس آسيا بالفوز على البحرين (فيديو)
سجَّل لي كانغ-إن هدفين ليقود كوريا الجنوبية للفوز 3-1 على البحرين، اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.
وتصدَّر فريق المدرب يورغن كلينسمان ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط قبل مواجهة ماليزيا والأردن في وقت لاحق اليوم، ضمن المجموعة ذاتها.
افتتحت كوريا التسجيل في الدقيقة 38 بعد انطلاقة من سون هيونغ-مين عبر الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية ارتطمت بأقدام أحد مدافعي البحرين، ووصلت إلى هوانج إين-بيوم الذي سدد بسهولة في الشباك.
وبعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني أدرك عبدالله الحشاش التعادل للبحرين بعد كرة ارتدت من الدفاع، ليسددها مباشرة من مدى قريب في الشباك.
ولم ينتظر لاعبو كوريا كثيرا ليضع لي كانغ-إن بلاده في المقدمة مجددا بعدها بخمس دقائق، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعاد لي كانغ-إن ليسجل هدفه الثاني والثالث لكوريا في الدقيقة 69، بعدما استلم كرة من حافة منطقة الجزاء، ليراوغ الدفاع ويسدد في الزاوية اليمنى لحارس البحرين.
وأهدر سون فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 بعد تسديدة من وضع انفراد مرت بجوار القائم الأيسر.
وتلتقي كوريا الجنوبية مع الأردن في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما تواجه البحرين منتخب ماليزيا في نفس اليوم.