كوريا الجنوبية تفتتح مشوارها في كأس آسيا بالفوز على البحرين (فيديو)

سجَّل لي كانغ-إن هدفين ليقود كوريا الجنوبية للفوز 3-1 على البحرين، اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وتصدَّر فريق المدرب يورغن كلينسمان ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط قبل مواجهة ماليزيا والأردن في وقت لاحق اليوم، ضمن المجموعة ذاتها.

افتتحت كوريا التسجيل في الدقيقة 38 بعد انطلاقة من سون هيونغ-مين عبر الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية ارتطمت بأقدام أحد مدافعي البحرين، ووصلت إلى هوانج إين-بيوم الذي سدد بسهولة في الشباك.