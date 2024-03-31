كولينز تهزم ريباكينا وتفوز ببطولة ميامي المفتوحة للتنس
تغلبت الأمريكية دانييل كولينز 7-5 و6-3 على إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة لتفوز ببطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم السبت، في موسمها الأخير كلاعبة محترفة.
وفازت كولينز بنحو 75% من نقاط إرسالها الأول وكسرت إرسال منافستها ثلاث مرات من أصل سبع فرص سنحت لها في طريقها للفوز بالمباراة التي تجاوزت الساعتين بقليل.
وأبلغت كولينز (30 عاما) شبكة سكاي سبورتس: "إنه لقبي الأول في بطولات الألف نقطة التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، وعملت بجد، احتجت وقتا أطول من الكثير من اللاعبات الأخريات.
"اليوم كان من الرائع أن آتي إلى هنا وألعب أمام هذا العدد الكبير من المشجعين وأن أحظى بدعم الملعب برمته أمر مميز جدا".
وأعلنت كولينز، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة 2022، في يناير كانون الثاني الماضي عزمها اعتزال التنس بنهاية الموسم.