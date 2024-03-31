كولينز تهزم ريباكينا وتفوز ببطولة ميامي المفتوحة للتنس

وأبلغت كولينز (30 عاما) شبكة سكاي سبورتس: "إنه لقبي الأول في بطولات الألف نقطة التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، وعملت بجد، احتجت وقتا أطول من الكثير من اللاعبات الأخريات.

"اليوم كان من الرائع أن آتي إلى هنا وألعب أمام هذا العدد الكبير من المشجعين وأن أحظى بدعم الملعب برمته أمر مميز جدا".

وأعلنت كولينز، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة 2022، في يناير كانون الثاني الماضي عزمها اعتزال التنس بنهاية الموسم.