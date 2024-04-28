سر رفض الاتحاد السعودي فسخ عقد كريم بنزيما

وانضم بنزيما إلى الاتحاد مطلع الموسم الحالي، قادما من ريال مدريد، في صفقة مدوية حاملا الكرة الذهبية وهدافا للفريق الإسباني العريق.

وقال الفراج عبر برنامج أكشن مع وليد، ربما يكون سبب عدم فسخ عقد بنزيما هو "حتى لا يقال إنه لاعب كبير فسخ عقده وغادر الدوري السعودي"؛ إذ يرى بعضهم أن ذلك قد يؤثر على المشروع.

وتابع الفراج :"هو ـ بنزيما ـ عاجبه هذا الوضع".

وواصل :"بنزيما ملف كبير ولا أعلم كيف يتم التعامل معه".