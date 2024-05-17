ناد كولومبي يفاوض لاعب النصر السعودي

وسبق أن أبدت عدة أندية كولومبية اهتمامها بضم أوسبينا أبرزهم نادي ميلوناريوس، ليحل محل ألفارو مونتيرو، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي.

وانضم ديفيد اوسبينا البالغ من العمر 35 عاما، لصفوف النصر في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.