ناد كولومبي يفاوض لاعب النصر السعودي
وضع مسؤولو نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، حارس النصر السعودي ديفيد أوسبينا، أولوية له لكسب خدماته خلال الفترة المقبلة.
وقال الصحفي الكولومبي "بيبي سييرا"، إن إدارة أتلتيكو ناسيونال وضعت حارس النصر أحد أهدافه الأساسية، لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.
وذكر الصحفي في حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن عقد أوسبينا مع النصر ينتهي في يونيو المقبل، لكن النادي السعودي لديه خيار التمديد حتى 31 مايو.
وسبق أن أبدت عدة أندية كولومبية اهتمامها بضم أوسبينا أبرزهم نادي ميلوناريوس، ليحل محل ألفارو مونتيرو، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي.
وانضم ديفيد اوسبينا البالغ من العمر 35 عاما، لصفوف النصر في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.