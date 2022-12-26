ما سر منع ممفيس ديباي لأندية أوروبا من التفاوض مع برشلونة بشأنه؟
يعتقد برشلونة أن مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي لا يريد الرحيل عن النادي الكتالوني، ويمنع بنفسه العروض أن تصل النادي رغم كثرتها.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ممفيس مطلوب من قبل عدد كبير من الفرق الأوروبية، لكن بالكاد تصل أي مقترحات له إلى مكاتب النادي الذي يعتقد أن المهاجم الدولي يمنع العروض بنفسه.
وأضافت الصحيفة أن الأندية الأوروبية تتواصل مع ديباي لاختبار نواياه، حيث يوضح أنه لن يغادر، قبل يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء عقده أي أنه يريد الرحيل مجانًا.
ويشعر المدير الفني تشافي هرنانديز بالسعادة من ديباي على الرغم من أن المهاجم الهولندي لم يشارك كثيرًا في النصف الأول من الموسم، واكتفى بثلاث مباريات حتى الآن بينها مباراتان في الليغا، وواحدة في دوري أبطال أوروبا بمعدل 131 دقيقة فقط إجمالًا.
ويرجع غيابه عن المباريات للمنافسة الكبيرة على خط الهجوم، فقد حظي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي، ورافينيا، وفيران توريس، بمشاركة أكبر، وأيضًا لأنه تعرض للإصابة لفترة طويلة من الموسم، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حتى كأس العالم لأنه كان يعاني من إصابة في فخذه الأيسر.
ويعتمد تشافي عليه، على الرغم من أنه يفترض أن رحيله لن يكون مؤلمًا أيضًا، خاصة أن أنسو فاتي يستعيد مستواه تدريجيًا.
ومن ناحية أخرى، فإن رحيل ديباي سيريح إدارة برشلونة التي حاولت بالفعل بيعه، الصيف الماضي، على الرغم من عدم كونه من بين أعلى اللاعبين أجرًا في غرفة الملابس، إلا أن رحيله سيسمح بإجراء بعض التجديد بالفريق والذي يأمل أن يكتمل في الأيام المقبلة.
وتعتقد إدارة برشلونة أن الوقت قد حان لمغادرته لأنه بالإضافة إلى ذلك ينتهي عقده في يونيو وسيغادر مجانًا، لذلك يود النادي الاستفادة المالية من بيعه ولن يسمحوا برحيله مجانًا كما يريد.
لكن المشكلة تكمن في أن العروض المقدمة له حاليًا من روما، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، يرفضها اللاعب ويصر على أنه من الأفضل الاتصال به مرة أخرى في غضون بضعة أشهر.
وتألق ديباي مع هولندا في كأس العالم، وقاد الفريق إلى دور الثمانية قبل الهزيمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي توجت باللقب فيما بعد.