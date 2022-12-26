ما سر منع ممفيس ديباي لأندية أوروبا من التفاوض مع برشلونة بشأنه؟

وأضافت الصحيفة أن الأندية الأوروبية تتواصل مع ديباي لاختبار نواياه، حيث يوضح أنه لن يغادر، قبل يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء عقده أي أنه يريد الرحيل مجانًا.

ويشعر المدير الفني تشافي هرنانديز بالسعادة من ديباي على الرغم من أن المهاجم الهولندي لم يشارك كثيرًا في النصف الأول من الموسم، واكتفى بثلاث مباريات حتى الآن بينها مباراتان في الليغا، وواحدة في دوري أبطال أوروبا بمعدل 131 دقيقة فقط إجمالًا.

ويرجع غيابه عن المباريات للمنافسة الكبيرة على خط الهجوم، فقد حظي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي، ورافينيا، وفيران توريس، بمشاركة أكبر، وأيضًا لأنه تعرض للإصابة لفترة طويلة من الموسم، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حتى كأس العالم لأنه كان يعاني من إصابة في فخذه الأيسر.

ويعتمد تشافي عليه، على الرغم من أنه يفترض أن رحيله لن يكون مؤلمًا أيضًا، خاصة أن أنسو فاتي يستعيد مستواه تدريجيًا.