محمد صلاح يظهر بـ"نيو لوك" غير مألوف (صورة)

ظهر النجم المصري محمد صلاح، بشكل غير مألوف تمامًا، عن هيئته المعتادة التي دائما ما يظهر بها.

محمد صلاح أنهى الدوري الإنجليزي بعد إحرازه 18 هدفًا مع ليفربول الموسم المنصرم.

وخلال فترة الراحة نشر صلاح صورة، ظهر خلالها بـ"نيو لوك جديد" حيث قام بحلاقة شعره كاملًا.