محمد صلاح يظهر بـ"نيو لوك" غير مألوف (صورة)
ظهر النجم المصري محمد صلاح، بشكل غير مألوف تمامًا، عن هيئته المعتادة التي دائما ما يظهر بها.
محمد صلاح أنهى الدوري الإنجليزي بعد إحرازه 18 هدفًا مع ليفربول الموسم المنصرم.
وخلال فترة الراحة نشر صلاح صورة، ظهر خلالها بـ"نيو لوك جديد" حيث قام بحلاقة شعره كاملًا.
وكان محمد صلاح على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم مطلع الموسم الحالي في الدوري السعودي، بعد تلقيه اهتمامًا من جانب عدة أندية سعودية على رأسها الهلال والاتحاد.
ولكن محمد صلاح قرَّر البقاء مع ليفربول بناء على طلب ناديه الذي تمسك بخدماته في الموسم الجاري.
ووضع صلاح حدًّا للتكهنات حول رحيله لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه بمنصة X وعد خلالها جماهير ليفربول بالقتال من أجل تحقيق البطولات في الموسم الجديد.
ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بنهاية الشهر الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.