بكاء حسام وإبراهيم حسن خلال عزف النشيد المصري قبل مواجهة كرواتيا (فيديو)
ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ومدير الكرة، يبكيان خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة مصر وكرواتيا، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، في نهائي كأس عاصمة مصر.
والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة الثنائي وهما يبكيان؛ تأثرا بسماع الجمهور المصري يردد النشيد الوطني في المدرجات.
وأقيمت البطولة في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر، ونيوزيلندا، وكرواتيا وتونس.
وكان منتخب مصر قد فاز على نيوزيلندا في لقاء نصف النهائي بهدف وحيد سجله مصطفى محمد، بينما تأهل منتخب كرواتيا على حساب منافسه تونس بضربات الترجيح.
ويأمل حسام حسن تحقيق فوز مهم على حساب كرواتيا، في ثاني اختباراته مع الفراعنة.
ويستعد منتخب مصر لاستكمال مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويلتقي منتخب مصر منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أخطرت الفريقين بلوائح اللقاء، حيث يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في المباراة، كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات.