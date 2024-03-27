بكاء حسام وإبراهيم حسن خلال عزف النشيد المصري قبل مواجهة كرواتيا (فيديو)

ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ومدير الكرة، يبكيان خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراة مصر وكرواتيا، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، في نهائي كأس عاصمة مصر.

والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة الثنائي وهما يبكيان؛ تأثرا بسماع الجمهور المصري يردد النشيد الوطني في المدرجات.

وأقيمت البطولة في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر، ونيوزيلندا، وكرواتيا وتونس.