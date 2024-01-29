أهداف مباراة الهلال وإنتر ميامي (فيديو)
تقدم الصربي ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال بهدف لصالح فريقه، في شباك إنتر ميامي، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في كأس موسم الرياض.
وتقام المباراة على استاد "المملكة أرينا"، وهو الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي.
وأحرز ميتروفيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بمرمى الفريق الأمريكي.
وعزز عبدالله الحمدان تقدم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من تسديدة رائعة.
وقلص لويس سوريز النتيجة وأحرز هدف إنتر الأول، قبل أن يعود ميشيل ويسجل الهدف الثالث للهلال قبل نهاية الشوط الأول.
ويشهد كأس موسم الرياض 3 مباريات، الأولى بين الهلال وإنتر ميامي، كما يلتقي النصر السعودي مع إنتر ميامي، وعقب ذلك تقام مباراة بين النصر والهلال.
وتشهد المباراة وجود عدد كبير من النجوم، أبرزهم رباعي إنتر ميامي، ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.