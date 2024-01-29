أهداف مباراة الهلال وإنتر ميامي (فيديو)

ويشهد كأس موسم الرياض 3 مباريات، الأولى بين الهلال وإنتر ميامي، كما يلتقي النصر السعودي مع إنتر ميامي، وعقب ذلك تقام مباراة بين النصر والهلال.

وتشهد المباراة وجود عدد كبير من النجوم، أبرزهم رباعي إنتر ميامي، ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.